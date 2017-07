Alexis Tam anuncia criação de grupo de promoção gastronómica

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, anunciou na última reunião do Conselho das Indústrias Culturais a criação do “Grupo de promoção de gastronomia e indústrias culturais”. A nova estrutura tem por objectivo “promover a integração da criatividade cultural e da cultura gastronómica, bem como colaborar com os trabalhos da construção da ‘Cidade Gastronómica’ do Governo”. O grupo é composto por 15 vogais. A vice-presidente do Conselho, Hsu Hsiu Chu e o vogal Francisco Ho Ka Lon assumiram respectivamente os papéis de convocador e convocador-adjunto.

