Agências imobiliárias pedem que o Governo congele a lei que propõe mecanismo de controlo das rendas  

Cerca de 360 agências imobiliárias publicaram uma declaração conjunta em que convidam os deputados a não apressar a aprovação da proposta de revisão da Lei das rendas que se encontra em discussão na Assembleia Legislativa, de acordo com o serviço noticioso em língua inglesa do Canal Macau. Embora os agentes do sector temam que as novas regras prejudiquem o mercado imobiliário, os residentes não concordam. Os agentes imobiliários estão a apelar a um congelamento da lei que propõe um controlo do arrendamento. Com a atenção voltada para o recém-introduzido mecanismo de controlo das rendas, mais de 360 agências de imobiliárias publicaram uma declaração conjunta.

A tomada de posição materializa-se depois da Assembleia Legislativa ter manifestado que pretende aprovar o projecto de lei ainda este Verão, o que poderá impedir os proprietários de imporem aumentos no arrendamento. Os agentes imobiliários insistem que não é razoável apressar-se a revisão da lei porque pode prejudicar o mercado. O diploma apresenta uma outra novidade: a da imposição de um período mínimo de três anos para os contratos de arrendamento.