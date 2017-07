Acidente de trabalho matou sete operários da construção civil

A queda de uma grua num estaleiro de construção de uma empresa de infra-estruturas no sul da China causou a morte de sete pessoas e ferimentos noutras duas, informaram este domingo as autoridades.

O incidente ocorreu na noite de sábado no local da sede da empresa estatal China Communications Construction, na cidade de Guangzhou, segundo as autoridades citadas pela agência noticiosa Associated Press.

Os dois feridos estão em situação estável, segundo as autoridades do distrito de Haizhu daquela cidade.

Apesar de ter havido melhorias nos anos recentes, a segurança nos estaleiros de construção continua a ser fonte de preocupação na China, com os regulamentos a serem frequentemente ignorados, em parte por atitudes casuais e por causa da corrupção.