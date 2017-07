A cóclea e o cérebro juntam Samson Young e Jau-Ian Guo em conversa sobre a arte sonora

A “Hong Kong Talk Series” traz à Asia Society Hong Kong Center o curador taiwanês Jau-Ian Guo, para uma conversa com o artista Samson Young. Agendado para o dia 3 de Agosto, entre as 19h30 e as 21h, o debate será conduzido pela também artista e curadora Ying Kwok.

A música e o som unem Jau-Ian Guo e Samson Young na segunda conversa da série “Please Lend Me Your Cochlea and Brain” (“Por favor, empresta-me a tua cóclea e o teu cérebro”, em português).

Samson Young é formado em composição de música clássica, artista e compositor, com obras que abrangem um leque variado de estilos, desde o classicismo tradicional até à nova vanguarda.

“Samson Young: Songs for Disaster Relief” e “One of Two Stories or Both (Field Bagatelles)” são os seus trabalhos mais recentes – ambos lançados este ano – e expressam o interesse de Young pela experiência sonora na arte contemporânea, através de performances, instalações de som, objectos e desenhos. O artista representou Hong Kong este ano na Bienal de Veneza.

Já Jau-Ian Guo centra o seu trabalho na arte sonora, imagem animada, cultura visual e relação dinâmica entre a arte e a realidade social. O curador interessa-se pela realização, apresentação e implicações que a arte do som tem no contexto da arte visual.

A conversa, no Miller Theater, na Asia Society Hong Kong Center, vai ser conduzida em mandarim, mas com tradução simultânea em cantonense e inglês. A entrada é livre, contudo deve ser feito um registo prévio.