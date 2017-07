WTCC confirmado no Grande Prémio. Barry Bland sem homenagem  

O Mundial de Carros de Turismo vai mesmo visitar o território e a confirmação chegou ontem por parte da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau. Por outro lado, Barry Bland, britânico que trabalhou na promoção do evento entre 1983 e 2016 não deve ser homenageado pela organização da maior prova regular do calendário desportivo da RAEM.

João Santos Filipe

Chegou ao fim a novela em torno da eventual realização de uma ronda do Campeonato Mundial de Carros de Turismo (WTCC, em inglês) no Grande Prémio de Macau deste ano. A confirmação de que o território vai mesmo receber a principal prova mundial para carros de turismo – tal como o PONTO FINAL já tinha avançado – foi confirmada ontem pelo Coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau, Pun Weng Kun.

“Eles [promotores do WTCC] mantiveram-se sempre em contacto connosco e também a FIA [Federação Internacional do Automóvel] tinha manifestado o interesse de colaborar connosco. Temos uma cooperação de muitos anos e as relações estão bem-estabelecidas”, disse Pun Weng Kun, sobre a presença do certame no cartaz da edição de 2017 do Grande Prémio do território: “Mas, enquanto Comissão Organizadora do Grande Prémio, vamos sempre avaliar quais as corridas que vale a pena integrar no programa para elevar a reputação do Grande Prémio de Macau. É por isso que hoje anunciamos novamente esta colaboração com a FIA em relação ao WTCC”, frisou.

Questionado sobre o desfasamento temporal entre o anúncio da realização da prova entre o promotor do campeonato, Eurosport, e a comissão organizadora, Pun explicou que havia “alguns pontos que precisavam de ser negociados”.

Ao nível do programa, em relação a 2014 – a última vez em que o Mundial de Carros de Turismo veio a Macau – a principal diferença é o facto da primeira corrida ser realizada no Sábado, às 14h10, e a segunda no Domingo, às 10h40. Anteriormente as duas provas eram realizadas no mesmo dia.

Homenagem não está na agenda

O início deste mês ficou marcado pela morte de Barry Bland, britânico que trabalhou com a organização entre 1983 até 2016 na promoção do evento e na atracção de pilotos e equipas para o território. Porém, até este momento, Pun Weng Kun diz que não está programada qualquer homenagem.

O Grande Prémio vai para a estrada entre 16 e 19 de Novembro e este ano conta com menos uma prova do que no ano passado, devido à fusão entre a Taça de Carros de Turismo de Macau e Macau Road Sport Challenge.

Apesar disso, o também presidente do Instituto de Desporto elogiou o feito de Macau contar com três corridas de nível internacional com a chancela da FIA: “Este ano vamos ter três eventos internacionais no Grande Prémio, o que é raro. Por isso, podem ver que este é um reconhecimento do valor do Grande Prémio pelo mundo do desporto motorizado”, declarou.

Além do WTCC, as provas de cariz internacional são a Taça do Mundo de Fórmula 3, a Taça do Mundo GT da FIA. Fazem igualmente parte do programa a tradicional corridas de motos e o troféu mono-marca: Taça da Corrida Chinesa.