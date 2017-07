Uma foto por dia

Pela justiça, contra a barbárie: Agentes das forças de segurança das Filipinas vigiam manifestantes durante um protesto contra as mortes extra-judiciais cometidas pela polícia do país. A manifestação decorreu frente ao quartel-general da Polícia Nacional das Filipinas, situado em Quezon, no leste de Manila. A Comissão Tom Lantos para os Direitos Humanos, do Congresso norte-americano, deve conduzir uma sessão pública de averiguação sobre a guerra contra as drogas conduzida pelo Governo filipino. Desde que Rodrigo Duterte chegou ao poder já perderam a vida mais de sete mil pessoas, a maior parte em operações extra-judiciais conduzidas por grupos de vigilantes. EPA/ROLEX DELA PENA

