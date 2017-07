Os Serviços de Saúde foram notificados sobre três casos de infecção colectiva de gripe no lar para crianças e jovens “Fonte de Esperança”, no centro de dia “Centro Aurora” e no complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão Sénior “Pou Tai”. No primeiro local foram diagnosticadas com gripe cinco crianças e jovens com idades entre os sete e os 19 anos, no segundo loal quatro alunos com idades entre os quatro e os oito anos e no terceiro sete utentes com idades entre os 54 e os 93 anos.

