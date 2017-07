Ram Nath Kovind, um “intocável”, é o novo Presidente da Índia

O ex-governador Ram Nath Kovind, membro da comunidade ‘dalit’, o mais baixo nível do sistema de castas na Índia e normalmente designado como “intocáveis”, foi eleito hoje Presidente daquele país, sucedendo no cargo a Pranab Mukherjee.

O novo Presidente indiano, o 14.º desde o processo de independência da Índia do Império britânico em 1947 e o segundo da casta dos “intocáveis” depois de Kocheril Raman Narayanan ter assumido a Presidência entre 1997 e 2002, conseguiu 65 por cento dos votos contra a sua adversária Meira Kumar, também membro da comunidade ‘dalit’, segundo informou o porta-voz da comissão eleitoral, Anoop Mishra.

A votação para a eleição do novo Presidente indiano decorreu na segunda-feira e envolveu os membros da Lok Sabha (câmara baixa do parlamento), da Rajya Sabha (câmara alta) e das assembleias regionais. No total, estavam convocados 4.896 representantes parlamentares.

A vitória de Ram Nath Kovind, ex-governador do estado indiano de Bihar (norte) e candidato do governo indiano, não foi surpreendente, uma vez que o primeiro-ministro Narendra Modi e os seus aliados políticos contam com uma ampla representação no parlamento nacional e nas assembleias regionais.

A candidatura de Kovind teve contornos mais inesperados, dado que o ex-governador era relativamente desconhecido do panorama político indiano. Ram Nath Kovind começa a exercer na próxima terça-feira como Presidente, um cargo sobretudo cerimonial e sem funções executivas, de acordo com a Constituição indiana, que atribui a governação do país ao primeiro-ministro.