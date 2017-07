Primeiro festival de comida de rua organizado pelo guia Michelin chega a Macau em Outubro

Macau vai ser palco do primeiro “Michelin Guide Street Food Festival” (Festival de Comida de Rua do Guia Michelin), entre os dias 5 e 8 de Outubro próximo. O evento traz ao território chefs e cozinheiros de restaurantes com estrelas Michelin, que vão apresentar as suas criações de comida de rua e petiscos típicos. O festival gourmet tem entrada livre e vai decorrer entre as 12h e as 20h, no “Studio City’s Macau Gourmet Walk”, espaço que vai ser concebido com o propósito de se assemelhar às ruas históricas do território.

Os visitantes vão poder escolher experimentar os sabores ricos e diversos de vários partes do continente asiático, incluindo acepipes vendidos nas bancas ambulantes de Singapura, o “dim sum” de Xangai ou mesmo os clássicos chineses de Macau.

Vários restaurantes de Singapura e do Japão marcarão presença e vão cozinhar pela primeira vez em Macau. Um exemplo disso é primeira banca de comida de rua do mundo a ter sido premiada com uma estrela Michelin, a “Hong Kong Soya Sauce Chicken.

Chan Hon Meng, vendedor ambulante celebrizado pelo Guia Michelin, vai estar no território para cozinhar ao lado de Wayne Liew, também de Singapura, responsável pela “Keng Eng Kee”, uma barraca popular de comida de rua conhecida pela sua fusão da culinária haitiana com estilo malaio. O japonês Yoshihiro Tanaka, do “Kougaryu Honten”, vai preparar o seu premiado “takoyaki”, um bolo popular no país do sol nascente.

Três restaurantes do Studio City também vão participar no festival: o restaurante cantonense “Pearl Dragon”, com uma estrela Michelin, e os restaurantes “Shanghai Magic” e “Bi Ying”, que servem comida típica de Xangai e sabores do Norte e do Sul da China, respectivamente. Ambos são recomendados pelo Guia Michelin.

Os visitantes podem escolher entre pratos de assinatura e criações pensadas especialmente para o certame. O preço mais baixo fica pelas 40 patacas e a venda é feita através de cupões.