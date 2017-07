A Cláusula de Ajuste de Tarifa cobrada pela CEM vai subir 1 avo por kWh (quilowatt-hora), para 31 avos por kWh, no terceiro trimestre em comparação com o actual, de acordo com as informações ontem divulgadas pela empresa.

Esta subida aplica-se aos grupos tarifários A, B e C e é explicada com o “aumento internacional do preço do petróleo” e a “projecção preliminar da tarifa de importação”.