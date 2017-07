Pausa em empreitada da Avenida Olímpica leva Coutinho a questionar Rosário

O deputado José Pereira Coutinho afirma ter recebido várias queixas de moradores devido a uma pausa nas obras que decorrem na zona situada entre a Avenida Olímpica e a Rua Fernão Mendes Pinto, pelo que enviou uma carta ao secretário para o Transportes e Obras Públicas para que o governante esclarece a situação. O caso foi revelado pela próprio deputado, que suspeita de um eventual desvio de trabalhadores para outras empreitadas como a causa da paragem.

“Os queixosos referiram que, de 11 de Julho a 14 de Julho (de terça-feira a sexta-feira) as obras estiveram paradas e as duas escavadoras desocupadas e estacionadas na via pública”, pode ler-se na carta. “Aliás só um único trabalhador esteve de vigilância aos equipamentos no dia 15 de Julho. Isso levanta a dúvida quanto à fiscalização para o cumprimento dos prazos das respectivas obras, suspeitando-se do desvio de trabalhadores para outras obras”, é acrescentado.

Segundo José Pereira Coutinho, os trabalhos começaram a 2 de Julho, mas não se sabe quando chegam ao fim. Porém as obras estão a causar incómodos a residentes e comerciantes.

“As obras deviam ser concluídas no mais curto espaço de tempo. Os queixosos querem saber porque é que depois de escavadas as valas, deixam as obras por executar durante dias. Estas demoras causam enormes incómodos aos cidadãos e comerciantes daquela zona”, sublinha.

Ao mesmo tempo, a poluição e os ruído gerados pelas obras também são vistos como um problema e uma das razões pelas quais a conclusão dos trabalhos é desejada tão rapidamente quanto possível: “Os cidadãos e comerciantes daquela zona também reflectem que os ruídos e a poluição causados pelas respectivas obras afectam a vida dos cidadãos daquela zona”, notou Coutinho.

A carta foi enviada ao secretário Raimundo do Rosário na terça-feira.