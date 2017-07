Parque subterrâneo junto à AL vai ser abordado no Conselho do Planeamento Urbanístico

O projecto para a construção de um parque de estacionamento subterrâneo e uma zona verde junto à Praça da Assembleia Legislativa vai estar em discussão na reunião do Conselho do Planeamento Urbanístico, que se realiza na próxima quarta-feira. Sendo um projecto público, os membros podem dar as suas opiniões, mas estas não são vinculativas, uma vez que o projecto não precisa de ser votado, ao contrário do que sucede com os empreendimentos privados.

Durante a reunião do Conselho do Planeamento Urbanístico vão ser ainda discutidos mais 29 projectos de condições urbanísticas, a maior parte pertencentes a privados. À semelhança do que aconteceu com a última reunião, em Maio, alguns segmentos vão ser transmitidos em directo na página electrónica do conselho.