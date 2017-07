Os prémios de 2017 da Wine Spectator, revista especializada em vinhos, distinguiram onze dos restaurantes que ficam localizados nos resorts da Sands China, em Macau.

Os restaurantes contemplados foram o Golden Court e Copa Steakhouse, no Sands Macau; o Portofino, o North, o Canton e o Morton’s no Venetian; o Brasserie e Lotus Palace, no Parisian;o Dynasty 8, no Conrad Macau; eo Zi Yat Heen no Four Seasons.