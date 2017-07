A taxa de ocupação dos hotéis do território foi de 87,2 por cento na primeira metade do ano, o que representa uma subida face aos 80,9 por cento registados no primeiro semestre do ano passado.

Os dados foram publicados pelos Serviços de Turismo, de acordo com a Rádio Macau, sendo que o preço médio por quarto foi de 1249,6 patacas, uma descida de quase 50 patacas, face ao ano passado, quando o preço foi de 1295,5 patacas.