Música folclórica no encerramento da temporada da Orquestra Chinesa de Macau

A Orquestra Chinesa de Macau apresenta hoje o seu concerto de encerramento da temporada, “Encounter with Chinese Music [Encontro com Música Chinesa]”, às 20 horas, no Teatro Dom Pedro V. O espectáculo é conduzido pelo maestro Pang Ka Pang. O programa integra peças do folclore chinês como “Spring Festival Overture”, “Dance of Golden Snake, “Silk Road” ou “A Moonlight Night on the Spring River”.

Num reportório centrado no folclore chinês, o concerto com que hoje a Orquestra Chinesa de Macau se despede da temporada 2016/2017 integra a peça “Dance of Golden Snake, da província de Yunnan, num registo de percussão. Já “Silk Road”, composta por Jiang Ying, integra elementos musicais do flamenco, do tango e do sapateado. O solo de pipa, “A Moolight Night on the Spring River, interpretada pelo músico Deng Le, descreve um cenário de exotismo na aldeia de Jiangnan. O programa prossegue com o solo “Sorrow of Twin Stars”, por Cai Feng, e ainda o concerto de Zhongruan – “Blossom” – por Lin Jie.

O concerto de encerramento “apresentará uma performance requintada, delicada e bela com música folclórica para entusiastas da música, permitindo-lhes experimentar não só a concepção artística das peças musicais, mas também memórias inesquecíveis de jovens através da música folclórica. Este concerto também dará início à próxima temporada de concertos 2017-2018 intitulada ‘30 Years of Excellence with Everlasting Classics’”, escreve o Instituto Cultural, em comunicado.

Os bilhetes para o espectáculo encontram-se à venda na Bilheteira Online de Macau, e o preço varia entre as 60 e as 80 patacas, havendo vários descontos disponíveis.