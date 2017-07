Juventus contratou Mattia de Sciglio ao AC Milan

A Juventus, campeã italiana em futebol, anunciou ontem a contratação do defesa Mattia de Sciglio, que alinhava no AC Milan, por cinco temporadas, até 30 de Junho de 2022.

O futebolista, que realizou os exames médicos do clube na passada quarta-feira, chega à Juventus a título definitivo, numa transferência de 12 milhões de euros fixos, além de 500.000 euros por objectivos.

De Sciglio, de 24 anos, foi um pedido do técnico Massimiliano Allegri, que já o havia treinado no AC Milan, com o intuito de fortalecer a ala direita, depois da saída do brasileiro Dani Alves para o Paris Saint-Germain. Formado no AC Milan, o defesa estreou-se pela equipa principal aos 19 anos, quando Allegri era o treinador, e tornou-se capitão aos 23 anos.

Mattia de Sciglio é a quarta contratação da Juventus para a próxima temporada, depois do médio Rodrigo Bentancur, do avançado Douglas Costa e do guarda-redes Wojciech Szczesny.