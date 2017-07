Índia: Incidente com autocarro fez 28 mortos

Pelo menos 28 pessoas morreram e seis ficaram feridas na sequência de um desastre com um autocarro que se despenhou esta quinta-feira no estado de Himachal Pradesh, no norte da Índia.

O acidente ocorreu na localidade de Khanetri, distrito de Shimla, na altura em que o autocarro fazia a ligação entre as cidades de Reckong Peo e Solan, disse à EFE uma fonte oficial indiana.

O autocarro saiu da estrada e capotou de imediato por uma colina de mais de 300 metros indo parar a uma ribeira tendo ficado completamente destruído: “Ainda não sabemos se foi uma falha técnica ou humana. Temos agentes a investigar as causas”, disse a porta-voz do subchefe da polícia de Shimla.

No último grande acidente de viação no estado de Himachal Pradesh, morreram 44 passageiros de um autocarro.

Segundo dados oficiais, 146 mil pessoas morreram em acidentes nas estradas de todo o país, desde 2015.