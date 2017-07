Funcionários da Melco doaram sangue

Algumas dezenas de funcionários da Melco voltaram a participar recentemente em mais uma iniciativa de doação de sangue organizada pela empresa. A acção, com uma regularidade anual, realiza-se desde 2013 e já atraiu cerca de um milhar de doadores por entre os funcionários dos empreendimentos Studio City, City of Dreams e Altira.

De acordo com Crystal Hui, directora do Centro de Transfusões de Sangue de Macau, “actualmente, 74 por cento do sangue existente no Banco de Sangue de Macau provem de doadores regulares e 26 por cento de iniciativas de doação organizadas por empresas, escolas e departamentos governamentais”, lê-se num comunicado da Melco.

Akiko Takahashi, vice-presidente executiva do departamento de recursos humanos da empresa, afirmou que “ao longo dos últimos anos, a Melco estabeleceu uma relação próxima e a longo prazo com o Centro de Transfusões de Sangue de Macau”. A dirigente referiu ainda que a intenção é manter a tradição todos os Verões, altura em que se verifica um aumento da necessidade de sangue.