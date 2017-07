Estados Unidos nas meias-finais da Gold Cup pela nona vez consecutiva

Os Estados Unidos, anfitriões da competição, apuraram-se na quarta-feira (madrugada de quinta-feira em Macau) pela nona vez consecutiva para as meias-finais da Gold Cup de futebol, após baterem El Salvador, por 2-0, e juntaram-se à Costa Rica, que também garantiu a passagem.

Em Filadélfia, a formação de Bruce Arena resolveu a eliminatória na primeira parte, em cima do intervalo, com golos de dois defesas. O central Omar Gonzalez marcou, aos 41 minutos, e o lateral-direito Eric Lichaj reforçou a vantagem, aos 45+2.

Os Estados Unidos, que desde 2000 marcaram sempre presença nas ‘meias’ da Gold Cup, vão encontrar na próxima ronda, em 22 de Julho, a Costa Rica, que ultrapassou o Panamá, por 1-0, igualmente em Filadélfia.

Com Bryan Ruiz, do Sporting, a tempo inteiro, os costa-riquenhos ‘carimbaram’ a passagem graças a um lance infeliz do médio panamiano Anibal Godoy, que fez um auto-golo, aos 77 minutos, e deixaram pelo caminho o terceiro classificado da última edição.

A Costa Rica já não chegava às meias-finais de uma Gold Cup desde 2009.