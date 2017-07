Economias em vias de desenvolvimento vão crescer 5,9 por cento

O prognóstico foi ontem avançado pelo Banco Asiático de Desenvolvimento. O organismo, com sede em Manila, estima que as economias dos países em desenvolvimento do continente asiático devem crescer em conjunto 5,9 por cento este ano. O aumento das exportações justifica, no entender do Banco Asiático de Desenvolvimento, as previsões em alta.

Os países em desenvolvimento da Ásia vão alcançar em conjunto um crescimento económico da ordem dos 5,9 por cento este ano, disse ontem o Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) que reviu duas décimas em alta o seu anterior prognóstico para a região.

O banco multilateral com sede na capital das Filipinas, Manila, atribuiu o avanço a “uma procura de exportações mais forte do que o esperado no primeiro trimestre”, o que permitiu “aumentar as perspectivas de crescimento para o resto do ano de 2017”, segundo um relatório publicado esta quinta-feira.

Para 2018, o BAD previu uma subida menor, de uma décima até 5,8 por cento, o que justificou com uma “visão cautelosa” em relação à sustentabilidade do ‘boom’ exportador nos 45 países em desenvolvimento da Ásia e Pacífico, que acumulam mais de metade da população mundial: “Apesar das persistentes incertezas sobre a solidez da recuperação global, acreditamos que as economias da região estão bem posicionadas para fazer frente a possíveis impactos”, avaliou a organização financeira em comunicado.

O Produto Interno Bruto da China, a maior economia da Ásia, vai avançar 6,9 por cento este ano, duas décimas acima da previsão anterior do BAD formulada em Abril, e no caso da Índia o prognóstico é de que se mantenha nos 7,4 por cento.

Os países da Ásia Oriental vão crescer em conjunto cerca de 6 por cento este ano, em comparação com a anterior projecção de 5,8 por cento.

O prognóstico para o sudeste asiático mantém-se nos 4,8 por cento, apesar da “aceleração do crescimento da Malásia, Filipinas e Singapura”, de acordo com o relatório.

Na Ásia Central, a “recuperação de alguns países da região” vai permitir um avanço de 3,2 por cento este ano, uma décima mais do que a anterior estimativa do BAD, criado em 1966 com o objectivo de reduzir a pobreza na Ásia e Pacífico, e promover o crescimento sustentável e a integração económica.