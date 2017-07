Economia digital cresce quase 20 por cento no Continente

A economia digital da China cresceu 18,9 por cento, em 2016, para 22,6 biliões de yuan, ultrapassando o ritmo de crescimento do conjunto da economia, indica um estudo do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação chinês.

A economia digital compôs 30,3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) chinês, no ano passado, de acordo com o mesmo estudo, apontando que se for considerado o impacto indirecto, o contributo ascende a 69,9 por centro.

Este sector inclui modelos de negócio como o comércio electrónico, computação em nuvem ou pagamentos via carteiras digitais, que têm na China uma difusão ímpar a nível mundial.

O crescimento da economia digital, em 2016, supera o ritmo de crescimento da economia chinesa, de 6,9 por cento.

O estudo estima que o sector alcance os 32 biliões de yuan, em 2020, e que em 2030 componha metade do Produto Interno Bruto do país.