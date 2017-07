DSAL debate segurança e saúde ocupacional com associações do sector da construção

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) organizou ontem uma palestra em que estiveram presentes quatro associações, a Associação de Construtores Civis e Empresas de Fomento Predial de Macau, a Associação de Engenharia e Construção de Macau, a Associação dos Proprietários de Máquinas de Construção Civil de Macau e a Associação de Estudo de Engenheiros Civil e Estrutural de Macau. No encontro foram debatidos temas relacionados com a segurança e a saúde ocupacional, depois de ao longo das últimas semanas se terem registado vários incidentes com consequências fatais nos estaleiros do território.

O encontro teve como propósito dar continuidade “à troca de opiniões sobre o melhoramento dos trabalhos de segurança e saúde ocupacional, indo, no futuro, as partes em conjunto através do mecanismo de comunicação permanente exercer regularmente o intercâmbio sobre os trabalhos de segurança e saúde ocupacional”, esclarece a DSAL, em comunicado.

Na mesma ocasião, o director da DSAL, Wong Chi Wong, assinalou que o organismo “vai continuar a cumprir a inspecção com rigor à situação de segurança e saúde ocupacional no sector da construção”. O responsável garantiu ainda que “durante o tratamento dos pedidos de retoma da obra apresentados pelos estaleiros que foram mandados suspender a obra, a DSAL vai, de forma ordenada, inspeccionar detalhadamente a situação geral do melhoramento dos estaleiros em causa e as suas medidas de segurança”.

Na mesma nota, a DSAL adianta ainda que, “no futuro, durante a inspecção dos estaleiros, irá exigir aos empreiteiros e aos encarregados de segurança o fornecimento dos relatórios por escrito sobre o trabalho seguro nos estaleiros para entender a situação diária do trabalho seguro, a sua manutenção no estaleiro, a fim de incentivar mais os encarregados de segurança na concretização das suas responsabilidades e a fiscalizar diferentes aspectos para o ambiente seguro do estaleiro”.