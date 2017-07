Cinco noites, cinco filmes

“O Teu Nome”, Makoto Shinkai

Taki acorda do que recorda vagamente ter sido um sonho com tanto de sórdido, como de importante. Subitamente apercebe-se que o quarto onde está não é o dele e, ainda mais importante, o seu corpo é o de uma rapariga. Num outro lugar, as preces de Mitsuha são rapidamente atendidas quando esta deseja ser um rapaz de Tóquio numa próxima vida e acaba por acordar na manhã seguinte no corpo que é o de Taki. A situação parece resolver-se na manhã seguinte, mas ao adormecerem novamente a troca de corpos perpetua-se. Os dois jovens começam a comunicar deixando notas entre si e desenvolvem uma ligação que rapidamente evolui para um romance.

“Ethel & Ernest”, Roger Mainwood

Esta animação, adaptada da novela gráfica de Raymond Briggs, acompanha a história de vida dos seus próprios pais, o casal Ethel e Ernest, ao longo de meio século. A trama começa a desenrolar-se no final da década de 20 do século passado e acompanha períodos marcantes da história moderna como a Segunda Guerra Mundial, a criação do estado social, a austeridade do pós-guerra, o aparente bem-estar da década de 60 até ao nascimento do seu filho. As vicissitudes que os afectam no decorrer do século XX são encaradas com modéstia e estoicismo.

“A Minha Vida de Zucchini”, Claude Barras

Após a morte repentina da sua mãe, Zucchini recorre a um polícia com quem desenvolve uma relação de amizade e a quem conta os problemas que a sua mãe tinha. O agente, de nome Raymond, leva-o para um orfanato onde Zucchini encontra alguns problemas de integração, acentuados pelo facto do rapaz não ser bom a fazer novas amizades. Um dia, chega uma rapariga por quem Zucchini se apaixona de imediato. Contudo, esta jovem vai ser levada do orfanato por uma familiar e Zucchini tenta tudo ao seu alcance para a impedir.

“A Tartaruga Vermelha”, Michael Dudok de Wit

A “Tartaruga Vermelha” explora a relação entre o homem e a natureza. Um náufrago encontra um caminho até uma ilha e consegue construir uma jangada para dela escapar. Contudo, cada vez que tenta, é impedido por um animal marinho de cor peculiar. Um dia, surge do mar uma mulher com quem começa a desenvolver uma relação e uma vida a dois, à qual se junta um filho. Os três aparentam ter criado a sua própria vida estabilizada naquela ilha perdida no meio do oceano, até que um dia esta é destruída por um tsunami.

“A Rapariga Satélite e a Vaca Leiteira”, Chang Hyung-yun

O satélite Il-ho encontra-se a circundar a terra para perceber melhor a vida neste planeta e a condição humana, especialmente no que ao amor diz respeito. Quando desce da atmosfera transforma-se numa jovem rapariga e conhece o cantor e letrista Kyung-chun, que havia sido transformado numa vaca leiteira. O jovem encontra-se em fuga do Incinerador, uma máquina diabólica cuja missão é detectar e devorar criaturas de coração solitário. O Mago Merlim, que assumiu a forma de um rolo de papel higiénico, vem em socorro dos dois jovens, mas quem tenta combater o Incinerador acaba por ser Il-ho.