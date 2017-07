Canadá organiza competição de “sommeliers” para residentes de Macau, Hong Kong e China Continental

O Governo do Canadá organiza pela primeira vez um campeonato para “sommeliers” que trabalham com vinhos canadianos no espaço da Grande China. A iniciativa destina-se a “sommeliers” e a profissionais de restauração, hotéis, bares ou discotecas de Macau, Hong Kong e da China Continental. As inscrições para a competição já começaram e o prazo prolonga-se até ao dia 18 de Agosto.

O concurso está dividido em duas rondas, e as competições decorrerão em Pequim, Shanghai, Chongqing, Guangzhou e Hong Kong, sendo que as semi-finais estão agendadas para o dia 18 de Setembro.

A final vai acontecer perante um painel de jurados e público, nos finais do mês de Novembro. O vencedor será distinguido com uma viagem com tudo incluído até às regiões vinícolas da Colúmbia Britânica, Ontario e Nova Escócia, no final da Primavera do próximo ano.