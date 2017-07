Banda desenhada e personalidades da animação em exposição na Fundação Rui Cunha  

A Associação de Promoção de Banda Desenhada de Macau vai inaugurar no próximo dia 29 de Julho, pelas 15h, na Fundação Rui Cunha a exposição “The Imaginative World of Miloza Ma”[“O imaginativo mundo de Miloza Ma”]. A ilustradora, natural de Hong Kong, apresenta nesta mostra um conjunto de 40 ilustrações e pinturas que têm como material primordial o acrílico e também figuras do universo da banda desenhada inspiradas no panteão da animação contemporânea. Adicionalmente, a artista vai ainda conduzir um workshop de personagens o mundo da ficção e animação em pintura acrílica no dia 2 de Agosto, pelas 15h. A iniciativa será conduzida em língua chinesa.

Em Dezembro último, Miloza Ma apresentou-se a solo em Taiwan com a exposição “The Fairy Twins”, uma série de trabalhos clássicos recontados através da sua imaginação. Ainda no ano passado, a artista tinha apresentado em Janeiro a mostra individual “Zine-Axis of Life” e em Maio tinha-se aliado à Exposição Conjunta de Guiões Originais dos Artistas de Banda Desenhada de Hong Kong. Em Março, Ma foi a artista convidada para a “ComiX eXchange – Série V da Exposição de Criações Inter-media” da Comix Home Base.

Em 2010, Ma criou a sua própria marca – Brain Child – mas só em 2013 se começou a dedicar a tempo inteiro à sua arte. Miloza Ma já viu vários dos seus trabalhos tridimensionais premiados na Competição de Design de Figuras de Hong Kong e no Festival de Bonecos de Taipei. Em 2015 foi nomeada pela revista “East Touch” como uma das artistas mais promissoras da RAEHK e no ano seguinte foi destacada na publicação de Taiwan “AAD Outstanding Illustration Artists in Asia 2016” (Ilustradores Notáveis da Ásia 2016).

No seu currículo conta ainda com colaborações no campo dos desenhos animados para a “Open Quote” e foi responsável por produzir um logótipo e uma mascote para a Rádio e Televisão de Hong Kong.