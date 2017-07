Associação Internacional de Atletismo reintegra 47 atletas russos

A Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) aprovou esta quinta-feira a participação de mais oito atletas russos em competições internacionais sob o estatuto de atletas neutros, 20 meses após a suspensão do atletismo na Rússia, por dopagem institucionalizado.

O atleta de lançamento de peso Sergej Litvinov e a campeã olímpica dessa disciplina em 2015, Sofia Palkina, são alguns dos nomes incluídos na lista aprovada pela IAAF. A adição dos oito atletas eleva para 49 o número total de desportistas russos autorizados a participar sob bandeira neutra: dois em 2016 e 47 em 2017.

O atletismo na Rússia foi alvo de um escândalo relacionado com doping e corrupção, o que privou os atletas do país de disputar os Jogos Olímpicos do Rio2016, após uma investigação feita pela Agência Mundial Antidoping (AMA) e dirigida pelo advogado canadiano Richard McLaren.

A Rússia foi também impedida de integrar os Mundiais de atletismo em Londres, a realizar entre 4 e 13 de Agosto. Entretanto, a IAAF propôs a participação sob bandeira neutra aos atletas russos que provassem que os seus hábitos e métodos de treino não incluíam o uso de doping. Um dos critérios impõe que nenhum dos desportistas possa estar mencionado no relatório de Richard McLaren.

“Desde o início, declarámos que este processo apoiaria as esperanças e as aspirações dos ‘atletas limpos’, incluindo os atletas russos que foram impedidos de participar devido ao sistema nacional do seu país. Gostaria de agradecer ao Conselho de Revisão de Doping pelo trabalho diligente”, sublinhou Sebastian Coe, presidente da IAAF.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...