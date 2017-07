Aluno da Universidade de Macau vence medalha de bronze em competição de robótica  

Chio Wan Long, estudante de primeiro ano de licenciatura do Departamento de Ciências Informáticas e Computacionais da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau venceu a medalha de bronze da competição “WorldSkills Hong Kong”, na modalidade de robótica móvel. O robot do estudante foi desenvolvido sob a supervisão do professor Vong Chi Man.

Este torneio serviu como preparação para o concurso internacional que este ano se desenrola em Abu Dhabi, em Outubro. A simulação atraiu participantes da Rússia, do Japão, de França, do Canadá, da Malásia, de Singapura, da China continental, de Hong Kong e de Taiwan. A WorldSkills é uma competição bienal que tem por objectivo promover várias competências ao nível da robótica e servir como uma plataforma de troca de ideias. O certame conheceu a sua primeira edição em 1954. Actualmente, a organização mundial é formada por 77 países e territórios.