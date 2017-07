WTCC vai mesmo correr este ano no Circuito da Guia

O Campeonato Mundial de Carros de Turismo (WTCC) vai mesmo visitar Macau este ano, segundo o que o PONTO FINAL conseguiu apurar. E a confirmação pode acontecer já esta tarde durante a conferência de imprensa em que deverá ser revelado o programa da edição do Grande Prémio deste ano.

Esta é a primeira vez que o WTCC regressa a Macau desde 2014, depois de 10 anos em que a ronda no Circuito da Guia se disputou sem qualquer interrupção. Porém, desta vez, Macau não acolhe a última corrida do calendário, que é desde 2015 realizada no Qatar.

Com a presença do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, Macau passa a receber três troféus internacionais com a chancela da Federação Internacional do Automóvel. Os outros dois são a Taça Intercontinental de Fórmula 3 e a Taça do Mundo GT.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...