Três lutadores locais participam em combates de Muay Thai em Singapura

A empresa Asia Fighting Championship está a organizar vários combates de Muay Thai, em Setembro, em Singapura, e Macau vai estar representado por Chao Wai Ian, Ieong Pan e Kuan Wai Hou. Os lutadores locais ainda não têm os respectivos adversários definidos.

Os lutadores Chao Wai Ian, Ieong Pan e Kuan Wai Hou vão representar Macau no num torneio de Muay Thai promovido pela empresa Asia Fighting Championship a 23 de Setembro, em Singapura. Neste momento ainda não são conhecidos os adversários dos atletas locais, mas a presença no evento já está confirmada. A série de combates vai ter lugar no casino Marina Bay Sands.

A pouco mais de dois meses da competição estão ainda confirmados no evento, que conta com o nome de “A Estrela Emergente”, os coreanos Seung Bum Woo e Yoon Deok Jae, o malaio Muhammad Ali Yaakub, o chinês Hao Xun Ke e quatro atletas de Singapura: Brandon Ng, Cheryl Gwa, Bryan Tee e Lee Dejun.

A Asia Fighting Championship é uma nova empresa de promoção de desportos de combate. O grupo tem génese e sede na Cidade-Estado de Singapura e ambiciona tornar-se numa marca global ao nível do Muay Thai, modalidade que já conta com alguma projecção no continente asiático.

Além disso, o promotor aposta num conceito de combates entre nações e territórios. Assim, e para além de Macau, vão estar igualmente presentes lutadores que vão representar Singapura, Malásia, a República Popular da China, a Tailândia e a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Este é o primeiro evento deste campeonato no corrente ano, mas para o próximo está prevista a realização de uma ronda em Macau. O certame deverá ser dinamizado em Junho e, tendo em conta que em Singapura o evento vai ter lugar num casino da Sands, o Venetian pode ser escolhido como o palco dos combates. No entanto, antes de vir a Macau, logo em Fevereiro há uma luta em Kuala Lumpur, e depois em Setembro de 2018, há uma nova sessão de combates em Singapura.

No programa de Setembro deste ano, o combate entre os atletas sul-coreanos que integram o evento é mesmo apresentado como cabeça-de-cartaz. De um lado, vai estar Seung Bum Woo que tem 24 anos e é detentor de vários títulos. Vencedor do campeonato Max Fighting para lutadores com 65 quilos, Seung ostenta o estatuto de melhor lutador da associação coreana de Muay Thai para lutadores com 63,5 quilos. O atleta ambém conta no palmarés com presenças na equipa nacional sénior sul-coreana relativa aos anos de 2013, 2015, 2016 e 2017. Seung Bum Woo é conhecido como o “Burro Maluco”.

No outro lado, vai estar Yoon Deok Jae, que também tem 24 anos, e é conhecido como “Assassino com Cara de Bebé”. Yoon também conta no palmarés com várias vitórias e foi campeão nacional coreano em 2012 na categoria para 48 quilos e no ano passado, já na categoria para 54 quilos. Ainda em 2011, foi o vencedor dos campeonatos mundiais promovidos pela Federação Internacional de Muay Thai para amadores.

Como parte do programa há igualmente uma luta entre celebridades, que vai colocar frente-a-frente os consagrados lutadores de Singapura Sylvester Sim, de 34 anos, e Steven Lim, de 41 anos.