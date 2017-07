Timor: A campanha eleitoral mais tranquila de sempre

A campanha para as eleições legislativas de sábado em Timor-Leste foi a mais tranquila de sempre na história do país, sem incidentes ou irregularidades graves, segundo as autoridades policiais e eleitorais ouvidas pela Lusa.

“Correu tudo muito bem. Durante toda a campanha quase não se registaram incidentes”, disse à Lusa Julio Hornay, comandante da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL). “Esta foi a campanha mas pacífica, mais tranquila de sempre”, garantiu.

A campanha para o voto de sábado, que termina hoje, começou a 20 de Junho com as 21 forças políticas concorrentes ao sufrágio a realizarem acções quase diariamente um pouco por todo o país.

Mesmo em situações em que caravanas partidárias se cruzaram não se registaram problemas.

Hornay explicou que apenas houve relatos de um incidente ligeiro “que ficou resolvido em cinco minutos, em Viqueque” e de “um grupo de jovens apoiantes de um partido que andavam em Baucau à noite a fazer barulho com as motas”.