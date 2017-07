Seac Pai Wan recebe extensão da Direcção dos Serviços de Identificação

Encontra-se disponível desde ontem, em Seac Pai Van, Coloane, um posto de serviços de auto-atendimento relativos a vários organismos públicos. Coordenado pela Direcção dos Serviços de Identificação, o novo serviço encontra-se localizado no Edifício Ip Heng, Avenida da Harmonia e está disponível para ser utilizado durante 24 horas. O público pode utilizar os quatro quiosques de multi-aplicações que oferecem 24 itens de serviços prestados por nove entidades do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, onde se encontra também um quiosque do Guia da Cidade. Actualmente, os quiosques de multi-aplicações encontram-se distribuídos por 45 locais do território.

