Ricardo Horta reforça Sporting de Braga, Jakupović vai jogar no Leicester

O Sporting de Braga confirmou ontem a aquisição a título definitivo de Ricardo Horta, tendo o extremo assinado um contrato por cinco temporadas com o clube minhoto de futebol.

O internacional português, de 22 anos, jogou na época passada no Sporting de Braga por empréstimo do Málaga, vinculando-se agora aos bracarenses, negócio que implicou a cedência, também definitiva, de Juan Carlos aos espanhóis. Feliz por regressar, Ricardo Horta quer “ajudar o clube e evoluir”.

Em Inglaterra, o guarda-redes suíço Eldin Jakupović, que alinhava no Hull City, assinou pelo Leicester por três temporadas, anunciou esta quarta-feira o clube que venceu o campeonato inglês de futebol em 2016. O guarda-redes, de 32 anos, é a terceira contratação do Leicester para a próxima temporada, depois do defesa Harry Maguire, também do Hull City, e do médio Vicente Iborra, que alinhava no Sevilha.

Na última temporada, ao serviço do Hull City, Jakupović jogou 27 jogos e sofreu 44 golos.

Segundo a imprensa inglesa, o montante da transferência dever rondar 2,5 milhões de libras, qualquer coisa como 2,8 milhões de euros.