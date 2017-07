Proibição de exibição de cartazes pronta para ser votada em plenário

Os trabalhos de alteração ao regimento da Assembleia Legislativa que sugerem a proibição de cartazes, letreiros e objectos com mensagens políticas já foram concluídos e aguardam agora que o presidente do hemiciclo, Ho Iat Seng, defina uma data para que haja uma votação em plenário.

De acordo com a Rádio Macau, o presidente da Comissão de Regimento e Mandatos da AL, Vong Hin Fai, explicou que as alterações não propõem qualquer tipo de sanção, sendo que a eventual punição fica, depois, ao critério do presidente do hemiciclo: “Quem vai aplicar estas normal é o presidente”, disse Vong Hin Fai.

As alterações deixam ainda espaço ao presidente da Assembleia Legislativa para decidir o que fazer se, por exemplo, um deputado vestir uma t-shirt com uma mensagem política: “Mas se os colegas trouxerem uma t-shirt vamos deixar ao futuro presidente actuar e decidir nos termos do regimento. A nossa sugestão é que isto não diz respeito ao vestuário dos deputados”, explicou.