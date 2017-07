PJ aposta na prevenção do abuso de drogas por parte dos mais jovens

Com o objectivo de consciencializar os jovens relativamente às consequências do consumo de drogas – especialmente aqueles que, no período do Verão, se deslocam para ao Continente – a Polícia Judiciária (PJ) está a realizar uma campanha de sensibilização designada “Prevenção do abuso de drogas para os jovens na China continental”, com a duração de uma semana.

A iniciativa teve início na tarde de ontem, com uma equipa do Núcleo de Acompanhamento de Menores a orientar os participantes do Projecto “Guia juvenil para combater o crime”, em conjunto com o pessoal da investigação criminal da Divisão de Investigação e Combate ao Tráfico de Estupefacientes. Numa deslocação à zona das Portas do Cerco, os intervenientes procuraram reforçar a prevenção dos crimes relativos a drogas, informou a Polícia Judiciária, em comunicado.

Durante a campanha foram distribuídos aos mais jovens “folhetos de divulgação e conhecimentos dos tipos e malefícios das drogas”. Os adolescentes jovens abordados “foram ainda avisados para não tentarem consumir ou traficar drogas, porque quem entrar em contacto com drogas, quer para consumo, quer para tráfico, será responsabilizado penalmente”, avisou a Polícia Judiciária. “Caso desconfiem de crimes relativos a drogas, devem denunciá-lo o mais rapidamente possível à polícia”, instou ainda a corporação.

A polícia de investigação do território apresentou ainda dados estatísticos relativos ao primeiro semestre deste ano, que dão conta de que “foram registados 15 jovens com menos de 21 anos de idade envolvidos em crimes relacionados com drogas, o que representa um aumento ligeiro, ou seja mais uma pessoa, em comparação com o mesmo período do ano 2016”. A Judiciária alega que, durante as férias de Verão, “muitos jovens costumam deslocar-se à China para se divertirem e alguns deles gostam de frequentar estabelecimentos nocturnos onde poderão ser seduzidos pelos criminosos, para praticar o consumo ou tráfico de drogas”.

Garante a polícia que, além de reforçar o combate a este tipo de crime, “tem dado importância ao trabalho de divulgação, nomeadamente a organização dos participantes no projecto ‘Guia juvenil para combater o crime’ para se focarem nas acções de sensibilização, esperando que, através destes jovens, haja transmissão aos amigos das informações sobre o cumprimento de lei e distanciamento das drogas”.