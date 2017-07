Música clássica no aniversário do “Concurso para Jovens Músicos de Macau”

Qual é a melhor forma de celebrar uma data redonda de uma iniciativa que deu a conhecer algumas das principais referências do panorama da música erudita do território? Um concerto, claro está. O “Concurso para Jovens Músicos de Macau” realiza-se há 35 anos e para assinalar a efeméride e a extraordinária vitalidade da iniciativa, o Instituto Cultural vai promover um concerto no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau. A iniciativa está agendada para as oito da noite de amanhã.

O Instituto Cultural vai promover esta sexta-feira, pelas 20h, o “Concerto de Aniversário do 35º Concurso para Jovens Músicos de Macau” no Pequeno Auditório do Centro Cultural. Para o espectáculo foram convidados vencedores de anteriores edições da competição, entre os quais se contam Leong Tek Ka (cítara chinesa), Long I Ian (piano), Poon Hu Suet (piano), Wong Ieng Wai (flauta) e Ho Ieong Cheng (viola).

Fazem parte do reportório do concerto temas como “Passacaglia em Sol Menor (Anjo da Guarda)” de Heinrich Biber, “Viola Sonata em Ré Menor” de Mikhail Glinka, “Thème Varié” de Camille Saint-Saëns, “Balada nº 2 em Si Menor” de Franz Liszt, “Brisa Romântica de Primavera” com arranjo de Liu Le, “Sonata para Flauta e Piano” de Serguei Prokofiev e “Capricho nº 24 para Flauta Solo” de Niccolò Paganini.

Os bilhetes para o “Concerto de Aniversário do 35º Concurso para Jovens Músicos de Macau” já estão disponíveis e podem ser adquiridos na bilheteira online do território por 100 patacas. Os portadores do cartão de estudante de Macau, do cartão de idoso ou do registo de avaliação de deficiência podem usufruir de um desconto de 50 por cento. Já os portadores do cartão de professor têm direito a um desconto de 20 por cento.

No dia seguinte, sábado, arranca o 35º Concurso para Jovens Músicos de Macau no Centro de Ciência e no campus principal do Instituto de Formação Turística (IFT). A iniciativa decorre até ao próximo dia 30 de Julho. Este ano a Grande Final Especial acontece no dia 3 de Agosto nas instalações do Instituto de Formação Turística e o vencedor irá receber o “Prémio Instituto Cultural”, acompanhado por uma bolsa de estudo com o valor das propinas do primeiro ano da licenciatura em música. Mais de 700 candidatos apresentaram-se a concurso, no entanto, devido ao reduzido número de candidaturas para as categorias “Piano a Quatro Mãos (Avançado)” e “Música de Câmara com Piano” estas foram canceladas.