Menos restaurantes e retalhistas a registar aumentos nas vendas

O ramo da restauração registou um enfraquecimento no volume de negócio em Maio, quando comparado com os números relativos ao mês de Abril. A revelação foi feita ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) com a publicação dos resultados do inquérito de conjuntura à restauração e ao comércio retalho.

De acordo com os resultados apresentados ontem, 33 por cento dos proprietários de restaurantes entrevistados afirmaram ter sofrido quebras face a Abril, mês em que o valor dos proprietários que tinham registado uma tendência negativa se tinham quedado 10 pontos percentuais abaixo do valor de Maio. Por outro lado, o número de proprietários com aumentos no volume de negócios desceu dos seis pontos percentuais para os 46 por cento.

Em relação ao retalho, também mais comerciantes notaram que os negócios pararam de crescer. Em Maio 46 por cento disse que o volume de negócios aumentou, o que é se prefigurou como uma quebra de três pontos percentuais em relação a Abril.