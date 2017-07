Luanda acerta reforço da cooperação com Guangdong

A vizinha província de Cantão e a província angolana de Luanda deverão assinar brevemente um acordo de cooperação, anunciou o governador da capital angolana. Higino Carneiro esteve no mês passado no território, integrado numa delegação da UCCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa.

As províncias angolana de Luanda e chinesa de Guangdong pretendem assinar em breve um Memorando de Entendimento visando o reforço da cooperação em áreas como a indústria, agricultura, educação e tecnologia.

A intenção foi na terça-feira expressa pelo governador da província de Luanda, capital de Angola, Higino Carneiro, num encontro que manteve com uma delegação de empresários chineses da província de Guangdong, que realizam uma visita de prospecção de mercado.

Na sua intervenção, o governador da província de Luanda manifestou a intenção de se estabelecer este Memorando de Entendimento, para uma cooperação baseada no acordo geral existente entre Angola e a República Popular da China.

Segundo Higino Carneiro, com base no acordo geral, poderá ser estabelecido um mecanismo de entendimento entre as duas províncias, para se relacionarem facilmente nos domínios científicos, cultural, económico, tecnológico, entre outros, desde que efectivamente importante para as duas partes: “Nós preparamos um memorando, que vamos entregar depois, para que a província de Guangdong possa apreciar, ver se o conteúdo lhes serve, e, pela via diplomática, trocar a correspondência e depois solicitar a autorização dos nossos governos centrais para proceder à assinatura desse Memorando de Entendimento”, disse.

Higino Carneiro propôs igualmente a promoção de geminações entre cidades das duas províncias, nomeadamente a chinesa de Cantão com Luanda: “A nossa província está disponível para cooperar com a vossa, sabemos o quão importante é a vossa província do ponto de vista industrial e nós precisamos acima de tudo que estabeleçamos parcerias para que Angola também se possa projectar nesse contexto”, disse o governador de Luanda.

Por sua vez, o presidente para as relações exteriores da Câmara Popular de Guangdong, Zhang Xingjin, manifestou interesse em estreitar relações com a província de Luanda, participando no seu processo de desenvolvimento.

“Esta visita teve como objectivo compreender melhor os projectos de Luanda e estabelecer relações nos sectores da educação, indústria, agricultura e muitos outros”, disse Zhang Xingjin.

O dirigente chinês manifestou ainda o interesse de uma maior cooperação ao nível empresarial, entre empresários dos dois países “para estabelecerem os seus negócios e ajudar no desenvolvimento da província de Luanda”: “Respeitamos muito a ideia do senhor governador de estreitar relações com a província de Guangdong”, disse, salientando que Luanda tem muitos outros municípios tal como Guangdong, para possíveis geminações.

A delegação chinesa, que se encontra em Luanda, desde segunda-feira, e tem regresso previsto para quarta-feira, visitou hoje vários projectos, nomeadamente de aquicultura, cerâmica, agricultura, a Zona Económica Especial, bem como manteve encontros de trabalho com a Associação de Empresários de Luanda e a Câmara de Comércio Angola/China.