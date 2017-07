Inscrições para clube de teatro da Associação Teatro dos Sonhos abertas até ao dia 7 de Agosto

A Associação “Dream Theater” abriu inscrições para a edição deste ano do programa de formação de teatro destinado a estudantes universitários e do ensino secundário interessados nas artes de palco, na dramaturgia e nos desafios da encenação. O objectivo da associação é, para além da promoção das artes dramáticas, incentivar os jovens a fazerem uso da criatividade e a desenvolver o interesse pelas artes de palco tendo como ponto de partida a prática, seja perante o público, seja nos bastidores das produções teatrais

O Clube de Teatro realiza-se entre Setembro e Novembro e os jovens interessados podem inscrever-se até ao dia 7 de Agosto. Os módulos disponibilizados – como por exemplo as oficinas de teatro propriamente ditas ou o curso de formação de tecnologia de palco – dão primazia à componente prática integrada. Cada um dos módulos dispõe de entre dez a doze vagas e as inscrições são feitas mediante o pagamento prévio de uma taxa de inscrição.

O curso abrange ainda uma outra iniciativa, denominada “aula activa”, que será ministrada através de jogos teatrais, exercícios sensoriais, improvisação, desenvolvimento do pensamento criativo e mímica, para que, através da imaginação, observação e imitação, os aspirantes a actores desenvolvam a capacidade de utilizar o corpo como uma ferramenta.

Quanto às “aulas de palco”, ali serão abordados o campo da iluminação, das operações e noções básicas de gestão e economia teatral. Os jovens também podem usufruir de “aulas de performance”, que têm como objectivo, através da criação colectiva, incentivar à exploração e ao fomento de técnicas de auto-expressão.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...