Incêndios: Fotojornalista em Macau participa em acção solidária de angariação de fundos

Gonçalo Lobo Pinheiro, fotógrafo português radicado em Macau, é um dos participantes na iniciativa “Uma Imagem Solidária”, uma iniciativa que tem como propósito angariar dinheiro com a oferta de fotografias. O montante angariado será posteriormente canalizado para os Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pêra, uma das regiões devastadas pelos incêndios que em Junho calcinaram o centro de Portugal.

Joana Figueira

São imagens captadas pelas lentes de 201 fotojornalistas e outros fotógrafos profissionais e podem ser adquiridas ,em troca de um donativo para os bombeiros, no Museu das Telecomunicações, em Lisboa. Na iniciativa “Uma imagem solidária”, as imagens podem ser vistas e trocadas por um valor mínimo de 20 euros, sendo que o valor angariado será entregue, na totalidade, à corporação dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera. Gonçalo Lobo Pinheiro, fotógrafo português radicado em Macau, é um dos profissionais que se associaram à iniciativa.

O que começou por ser uma acção de fotojornalistas, sob o lema “o melhor de cada um de nós para o melhor de todos nós”, estendeu-se a outros profissionais do universo da fotografia. Gonçalo Lobo Pinheiro estava em Portugal quando foi convidado pela organização para doar uma das suas fotografias à iniciativa impulsionada pelo fotojornalista da Lusa, António Cotrim: “Aceitei logo o convite e nem pensei duas vezes”, disse Lobo Pinheiro ao PONTO FINAL.

As imagens, de tema livre, foram impressas no formato 30x40cm. Algumas fotografias, adiantou António Cotrim à Lusa, chegaram não só de Macau, mas também da China Continental, da Alemanha, de França e do Brasil. A fotografia de Gonçalo Lobo Pinheiro foi escolhida precisamente pelos elementos que apresenta e que representam o território: “É uma fotografia que já publiquei no meu livro “Macau 5.0”, em 2015. É uma fotografia da Torre de Macau com três edifícios públicos que existem perto do Templo de A-ma; depois, por detrás da montanha, vê-se a Torre de Macau”, explicou.

O instantâneo de Lobo Pinheiro, capturado em 2012, já foi posto a concurso em várias iniciativas internacionais e fez parte da exposição que acompanhou o lançamento do seu livro em 2015.

No portefólio do fotógrafo encontram-se fotografias relacionadas com o desastre que impulsionou a organização da iniciativa, contudo considerou fazer “mais sentido participar com uma coisa de Macau”, já que é o único jornalista do território a participar: “Penso que foi a melhor escolha que fiz. Não só por ser um português radicado em Macau, mas também por levar uma fotografia de Macau ao evento”, indicou.

Na página da iniciativa na rede social Facebook já foram divulgadas algumas das imagens que estarão disponíveis para venda por um valor mínimo “simbólico, que não paga o trabalho de quem fotografou, que tenta ir ao encontro do maior número de participantes”, afirmou António Cotrim, citado pela agência Lusa.

“Acho que esta é uma iniciativa de louvar. O António Cotrim esteve em grande nível ao ter-se lembrado desta situação, porque, de facto, é preciso desmistificar muita coisa do trabalho dos jornalistas e dos fotojornalistas no terreno. Eu próprio já fotografei incêndios, eu próprio já ajudei a apagar incêndios. Portanto, também já estive um bocado naquela azáfama. Mas 64 mortos, ver aquelas pessoas carbonizadas nos carros, espalhadas nas estradas… Acho que, quer se queira, quer não, vai marcar as pessoas para sempre”, defendeu Gonçalo Lobo Pinheiro.

Os dois grandes incêndios tiveram início no dia 17 de Junho, em Pedrógão Grande e Góis, tendo o primeiro provocado 64 mortos e mais de 200 feridos. Foram extintos uma semana depois, acabando por afectar aproximadamente 500 habitações e os prejuízos directos ascendem a 193,3 milhões de euros, estimando-se em 303,5 milhões o investimento em medidas de prevenção e relançamento da economia.