Gripe: Macau e Hong Kong com mais casos do que o habitual  

O Centro de Proteção à Saúde (CHP, na sigla inglesa) do Departamento de Saúde de Hong Kong informou ontem que a actividade de gripe sazonal na região administrativa especial vizinha aumentou para um nível muito elevado na semana passada, juntamente com casos de gripe grave em curso, altas taxas de consulta em clínicas e um grande número de surtos institucionais. A informação é citada pelo blogue “Avian Flu Diary”, que refere ainda que “as actividades de gripe em Guangdong e Macau também são altas”.

“Os dados de vigilância mais recentes da temporada de gripe do Verão mostraram que a taxa de doença gripal nos atendimentos registados nos serviõs de urgência e a taxa de admissão associada à gripe em hospitais públicos permanecem altas. As actividades de gripe em Guangdong e Macau também são altas. Uma vez que é esperado que a patologia permaneça muito activa nas próximas semanas, instamos fortemente o público, particularmente as crianças, os idosos e pacientes com doenças crónicas, a adoptar uma higiene pessoal, de mãos e ambiental rigorosas, localmente e durante as viagens de Verão “, referiu um porta-voz do Centro de Protecção à Saúde da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, citado pelo mesmo blogue.

“A experiência epidemiológica mostra que a predominância do vírus H3 afectou mais as pessoas idosas, muitas das quais têm doenças subjacentes, como observado em surtos relatados por lares de idosos. Eles devem informar prontamente a CHP em caso de aumento das doenças respiratórias para imediatas investigações epidemiológicas e controlo de surtos “, refere ainda a mesma nota.

O mesmo blogue assinala que em Macau, os Serviços de Saúde, para acompanharem a situação de gripe no território, “criaram um mecanismo de monitorização rigoroso”, que “revelou que a gripe em Macau aumentou significativamente em comparação com o mesmo período do ano passado”.