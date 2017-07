Estação de Tratamento de Águas Residuais da Península de Macau encerrada devido a obras

Entre os próximos dias 24 a 26 de Julho vão ser efectuadas obras de substituição das condutas de descarga de efluentes que fazem a ligação entre a Estação de Tratamento de Águas Residuais da Península de Macau e a estação da bombagem de efluentes. A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) informa que durante os três dias em que estiverem a decorrer as obras a estação de tratamento de águas irá permanecer encerrada durante oito horas diárias. Durante este período, as águas residuais da Península de Macau serão temporariamente canalizadas para as zonas costeiras através das redes da estação de bombagem.

