Zemlinsky e Mahler no encerramento da temporada da Orquestra de Macau

A Orquestra de Macau vai encerrar a temporada de concertos a 29 de Julho, pelas 20 horas, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau, com uma versão de concerto de “Eine florentinische Tragödie”, ópera de Alexander von Zemlinsky.

O programa integra ainda a peça “Canções de um Viandante”, de Gustav Mahler. De acordo com a informação veiculada pelo Instituto Cultural, o concerto será dirigido pelo director musical da Orquestra de Macau, Lu Jia, e contará com a colaboração de jovens cantores convidados dos Estados Unidos da América e da Coreia do Sul. Antes do concerto, terá lugar a actividade “Introdução à Ópera”, na Sala de Conferências do Centro Cultural de Macau, que decorre entre as 19 e as 19h30, na qual Lu Jia irá analisar alguns destaques da ópera. Os bilhetes encontram-se à venda na Bilheteira Online de Macau, e os preços variam entre as 150 e as 400 patacas.