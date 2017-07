Enterovírus: Sete crianças infectadas em duas creches do território

Os Serviços de Saúde informaram ontem que foram detectados dois casos de infecção colectiva por enterovírus. De acordo com uma nota de imprensa emitida pelo organismo, o primeiro caso foi detectado na Creche Alegria das Crianças, situada em Coloane, “tendo sido infectadas quatro crianças, três do sexo masculino e uma do sexo feminino, com um ano de idade”.

Já o segundo caso foi detectado na Creche Sim Meng, situada em Macau, “tendo sido infectadas três crianças, duas do sexo masculino e uma do sexo feminino, com um ano de idade”. Os Serviços de Saúde dizem ter procedido à recolha de amostras para análises laboratoriais e reforçado as indicações às respectivas escolas para a implementação de medidas para controlo do foco da infecção, tais como limpeza e desinfecção geral.