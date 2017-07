Corpo de Bombeiros admitiu 56 novos soldados da paz

O Corpo de Bombeiros realizou ontem, no Comando e Posto Operacional do Lago Sai Van, a cerimónia de tomada de posse de 56 instruendos do 24º Curso de Formação de Instruendos das Forças de Segurança de Macau. Com uma duração superior a oito meses, o curso é dividido em três fases: “Fase básica, fase profissional e fase de estágio, cujos conteúdos envolvem conhecimentos no âmbito de salvamento dos bombeiros, técnicas de combate a incêndios, substâncias químicas perigosas, comunicações e primeiros socorros, bem como o Regulamento de Segurança contra Incêndios, o Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau e o Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau”, pode ler-se em nota emitida pela corporação. Foram ainda entregues prémios aos instruendos com melhores classificações, o primeiro classificado foi Leong Kuok Pong, o segundo Ho Kai Sang e o terceiro foi o instruendo Che Kuok Hong.

