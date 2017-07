Corpo da Polícia de Segurança Pública empossou 141 novos agentes

O aquartelamento da Unidade Táctica de Intervenção da Polícia (UTIP) do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) acolheu ontem a cerimónia de tomada de posse de novos agentes. No total, foram 141 os instruendos que concluíram com aproveitamento o 24º Curso de Formação de Instruendos das Forças de Segurança e que foram ontem empossados no cargo de agentes policiais. Entre os novos efectivos, 104 homens e 34 mulheres foram integrados na carreira ordinária, bem como dois agentes no quadro da carreira de músico e um outro na carreira de mecânico. Ainda de acordo com nota emitida pelo CPSP, dos agentes empossados, 85 são licenciados, um obteve o bacharelato e os restantes completaram o ensino secundário complementar. Os novos agentes serão agora distribuídos pelos diversos postos e serviços operacionais para o desempenho de tarefas policiais.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...