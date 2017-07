China impede iniciativas em memória de Liu Xiaobo

As autoridades do Continente estão a impedir iniciativas em honra do dissidente chinês Liu Xiaobo, que morreu na semana passada, impondo várias restrições aos activistas que querem prestar homenagem ao Nobel da Paz, denunciaram esta quarta-feira alguns dos visados.

Em declarações à agência noticiosa espanhola EFE, alguns activistas afirmaram que as autoridades chinesas estão a recorrer a ordens de prisão domiciliária ou a “viagens forçadas” para tentar impedir a realização de cerimónias de homenagem a Liu Xiaobo.

Hoje cumpre-se o sétimo dia após a morte do dissidente chinês. De acordo com a tradição chinesa, esta é uma data especial e é comum a realização de cerimónias especiais, mas, segundo o relato de vários activistas, o regime chinês tomou medidas de forma a evitar qualquer acto que lembre Liu Xiaobo.

O ativista Hu Jia, um amigo próximo de Liu Xiaobo e que tem estado sob vigilância policial, contou que outros amigos oriundos de Xangai (leste) e de Dalian (cidade costeira no nordeste chinês) foram levados para esquadras da polícia depois de terem publicado mensagens na Internet sobre o Nobel da Paz ou de terem organizado uma oferenda de flores.

Hu Jia acrescentou que neste momento as cidades chinesas com mais vigilância são Dalian, onde a família de Liu Xiaobo espalhou as suas cinzas no mar, e Pequim, onde a organização Freedom for Liu Xiaobo Action Group tinha agendado para ontem uma cerimónia em memória do dissidente.

Liu Xiaobo, primeiro chinês a ser distinguido com o Nobel da Paz (2010), morreu no passado dia 13 de Julho num hospital de Shenyang, nordeste da China, vítima de cancro do fígado.