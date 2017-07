Caso Odebrecht faz vítimas na Colômbia

As autoridades colombianas detiveram na terça-feira (madrugada de quarta-feira em Macau) dois empresários no âmbito das investigações para esclarecer o pagamento de subornos da construtora brasileira Odebrecht para obter o contrato de construção de uma estrada na Colômbia.

Os empresários são Federico Gaviria e Eduardo José Zambrano, indicou a agência noticiosa espanhola EFE.

A concessão da estrada Ruta del Sol II inclui a construção de 600 quilómetros de estradas com pista dupla, que liga o centro do país à costa atlântica, entre as cidades de Puerto Salgar, na província de Cundinamarca, e San Roque, em Cesar, um projecto ainda não concluído.

Segundo documentos publicados a 21 de Dezembro pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Colômbia está entre os países da América Latina e África em que a Odebrecht pagou subornos para obter contratos.

As detenções de Gaviria e de Zambrano ocorreram depois das confissões do ex-senador colombiano Otto Bula, actualmente preso, que recebeu 4,6 milhões de dólares da empresa brasileira para a adjudicação do contrato Ruta del Sol fase II.

De acordo com o jornal El Tiempo, Gaviria teria agido como uma espécie de estruturador do negócio e também moveu influências com o ex-vice-ministro dos Transportes Gabriel Garcia Morales, que alegadamente recebeu um suborno de 6,5 milhões de dólares da Odebrecht. Morales também está na prisão.

Quanto a Zambrano, o Ministério Público está a investigar as possíveis ligações com o ex-vice-ministro dos Transportes do governo de Álvaro Uribe, Daniel García Arizabaleta.