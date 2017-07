Banco do Japão inicia reunião mensal com olhos postos na inflação

O Banco do Japão (BoJ) iniciou esta quarta-feira a sua reunião mensal sobre política monetária, na qual se espera que a entidade reveja em baixa as previsões sobre a inflação no exercício em curso perante a débil evolução dos preços.

Na reunião da junta de política monetária do banco central japonês, que se prolonga até quinta-feira, está previsto que a entidade mantenha intacta a sua agressiva estratégia de flexibilização monetária, apesar da evolução dos preços e do consumo continuar abaixo do desejado, segundo a maioria dos analistas japoneses.

O Banco do Japão vai analisar o desempenho da terceira economia mundial, embora não se espera uma variação do diagnóstico do BoJ sobre a mesma no seu relatório trimestral, que será adoptada durante esta reunião mensal, disseram fontes próximas do BoJ à agência japonesa Kyodo.

No anterior relatório trimestral de perspectivas económicas, publicado em Abril, o BoJ previa que o índice de preços de consumo (IPC) ia crescer 1,4 por cento no exercício em curso, que termina no final de Março de 2018.

Embora o BoJ estude baixar o valor, o governador do banco central, Haruhiko Kuroda, voltou a afirmar na semana passada que a inflação “vai aumentar até 2 por cento a longo prazo” devido a um maior ajuste entre a oferta e procura.