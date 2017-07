Ataque contra campo de refugiados no Iémen matou 20 civis

Pelo menos 20 civis morreram na sequência de um ataque aéreo contra um campo de deslocados perto da província de Taez, no Iémen, que enfrenta uma guerra civil desde 2015, segundo fontes da ONU.

O ataque, que ocorreu na terça-feira à tarde, atingiu um campo de deslocados pela guerra na região de Mawza, no sudoeste do país, de acordo com um comunicado do Alto-Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR).

A agência indicou que o ‘raide’ aéreo causou a morte de “pelo menos 20 pessoas, incluindo mulheres e crianças” e acrescentou que “a maior parte dos mortos pertence à mesma família”.

Segundo testemunhas, sete mulheres e quatro crianças encontram-se entre as vítimas.