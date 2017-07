Apple tenta quebrar domínio dos grupos Tencent e Alibaba no comércio electrónico

A multinacional norte-americana Apple lançou esta semana uma campanha na República Popular da China para promover a sua plataforma de pagamentos móveis, visando contrariar o domínio exercido no país pelos gigantes Tencent e Alibaba, avançou esta quarta-feira a imprensa local.

A Apple vai oferecer descontos de até 50 por cento, quando os clientes optarem por pagar com o seu serviço Apple Pay, numa tentativa de aumentar a sua quota de mercado no maior mercado do mundo de pagamentos móveis.

Segundo a consultora iResearch, no ano passado, os pagamentos feitos via carteiras digitais no Continente atingiram, no conjunto, 5,5 biliões de dólares (4,7 biliões de euros).

Os gigantes chineses da Internet Tencent e Alibaba, através do Wechat e Alipay, respectivamente, dominam 92 por cento do mercado.

“O nosso objectivo é que todos os usuários da Apple utilizem Apple Pay” no país, afirmou a vice-presidente da Apple Pay, Jennifer Baily, citada pelo portal de informação financeira Caixin.

A República Popular da China é o segundo maior mercado do mundo da Apple, a seguir ao dos Estados Unidos da América.

A Apple só lançou o seu serviço de pagamentos móveis no país em Fevereiro de 2016.

Na semana passada, a empresa anunciou um investimento de 1.000 milhões de dólares na província de Guizhou, para a criação de um centro de armazenamento de dados, de acordo com as novas regras aprovadas pelo Governo chinês de que as firmas estrangeiras armazenem na China dados recolhidos no país.